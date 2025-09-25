Per la prima volta nella sua storia, il Comitato Tecnico degli arbitri sta per violare la regola sulla territorialità dei direttori di gara

Jacopo del Monaco 25 settembre - 10:52

L'arbitro Javier Alberola Rojas dirigerà l'incontro tra Atlético Madrid e Real Madrid. Il derby della capitale spagnola andrà in scena alle 16:15 del 27 settembre in occasione della settima giornata della Liga spagnola. I due club si affronteranno presso il RiyadhAir Metropolitano e sta per succedere qualcosa di storico. Per la prima volta, il Comitato Tecnico degli Arbitri ha designato al VAR due direttori di gara provenienti da Madrid.

Alberola Rojas arbitro di Atlético Madrid-Real Madrid — Quando si sceglie la squadra arbitrale per una partita di calcio, viene rispettata una regola che non consente ad un direttore di gara di praticare il suo mestiere quando si tratta di una squadra della stessa città o regione. Il quotidiano spagnolo AS ha riportato che il Comitato Tecnico degli Arbitri ha scelto i direttori di gara che si occuperanno del match più atteso della sesta giornata della Liga spagnola: il derby tra Atlético e Real.

L'arbitro della gara sarà Alberola Rojas, il quale ha diretto quest'incontro due volte. Il primo in campionato nel settembre 2023 vinto 3-1 dalla squadra di Simeone. L'altro, invece, in semifinale della Supercoppa di Spagna nel 2024. In quell'occasione, i Blancos hanno vinto 5-3 contro il Colchoneros dopo i tempi supplementari. Tuttavia, la nuova dirigenza arbitrale in Spagna sta rompendo tutti gli schemi e vuole far prevalere esperienza e meritocrazia rispetto alle regole.

La grande novità storica del derby di Madrid al VAR — Infatti, il derby di Madrid sta per passare alla storia per la scelta dei direttori di gara che si occuperanno del VAR. I due in questione sono nomi di esperienza come Carlos Del Cerro Grande, il quale sarà al VAR, mentre il suo assistente sarà Pizarro Gomez. Entrambi vengono dalla capitale spagnola e, con questa scelta, sta per essere violata la regola della territorialità, che prevede il divieto di assegnare un direttore di gara alla partita della squadra della stessa Comunità Autonoma. I due madrileni sono specialisti del VAR e stanno rispettando la premessa dell'attuale dirigenza, ovvero quella di intervenire solo in caso di chiari ed evidenti errori.