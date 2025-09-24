Il giovane argentino ha scritto una pagina di storia segnando contro il Levante: entra tra i marcatori più precoci della Liga e racconta lo stupore per l’umiltà di compagni illustri come Carvajal, Mbappé, Vinicius e Bellingham.

Eugenio D'Antonio 24 settembre - 15:10

Franco Mastantuono ha già iniziato a scrivere la sua storia con il Real Madrid. Con il gol realizzato contro il Levante, rete del momentaneo 0-2, il l’ex talento del River Plate è diventato il quarto marcatore più giovane di sempre a segnare con la maglia blanca in Liga. Un traguardo che lo inserisce in una lista prestigiosa, accanto a nomi come Alberto Rivera, Raul Gonzalez ed Endrick.

L’adattamento e la sorpresa per l’umiltà dei campioni Mastantuono, 18 anni appena compiuti, ha parlato apertamente del suo percorso di ambientamento a Madrid. “Mi devo ancora adattare, ho ancora molto da dare”, ha dichiarato dopo il match. Ciò che lo ha colpito di più non è stata la pressione o la dimensione mediatica del club, ma l’umiltà che ha trovato nello spogliatoio:

“Carvajal ha vinto sei Champions League ed è super umile, un vero leader, una persona meravigliosa. Lo stesso vale per Mbappé, Vinícius e Bellingham”. Parole che testimoniano come l’argentino si stia integrando in un gruppo di stelle mondiali, scoprendone però il lato umano e la semplicità quotidiana.

Un gol che profuma di storia — Il gol contro il Levante non è stato soltanto una gioia personale, ma anche un passo nella storia del Real Madrid. Con 18 anni, 1 mese e 9 giorni, Mastantuono ha superato una barriera d’età che solo pochissimi prima di lui avevano infranto. Davanti restano Rivera (17 anni e 3 mesi), Raúl (17 anni e 4 mesi) ed Endrick (18 anni, 1 mese e 4 giorni), con cui ora condivide una classifica speciale.

Il talento sudamericano ha sottolineato in particolare l’impatto avuto da Jude Bellingham: “Forse è quello che mi ha stupito di più. È un calciatore unico, con una personalità incredibile. Non avevo mai visto nulla di simile”.

Con la sua freschezza, Mastantuono rappresenta non solo il futuro ma anche il presente del Real Madrid, pronto a crescere circondato da campioni che hanno già scritto pagine indelebili di calcio mondiale.