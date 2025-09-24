Successo netto per gli uomini di Ancelotti che espugnano il Ciudad de Valencia con quattro reti: tensione durante il match tra il brasiliano e il difensore Elgezabal, protagonista di un acceso confronto.

Eugenio D'Antonio 24 settembre - 12:07

Il Real Madrid ha superato senza difficoltà il Levante con un netto 4-1 allo stadio Ciudad de Valencia, nella sfida infrasettimanale di Liga. I blancos, trascinati dalla doppietta di Mbappé e dai gol di Vinicius e Mastrantuono, consolidano così il primato in classifica, allungando sul Barcellona, atteso giovedì sera a Oviedo. Per i padroni di casa è andato a segno Etta Ekong, autore del momentaneo 1-2. Nonostante lo spettacolo in campo, a tenere banco nel post-partita sono state soprattutto le scintille tra il difensore del Levante, Unai Elgezabal e quello del Real Madrid Vinicius Junior.

La scintilla dopo il rigore di Mbappé, Elgezabal contro Vinicius Il momento di tensione è esploso subito dopo l’episodio che ha indirizzato la partita: il calcio di rigore trasformato da Mbappé per il 3-1 madridista. Il penalty era stato provocato da un intervento falloso dello stesso Elgezabal, che ha poi avuto un acceso battibecco con Vinicius. “Quando c’è mancanza di rispetto, dobbiamo dire basta. Non solo verso di noi, ma anche verso i nostri tifosi”, ha dichiarato il difensore spagnolo, spiegando i motivi del diverbio. "Vinicius è un giocatore dal talento straordinario, ma ci sono atteggiamenti che, come persona, non accetto”.

Le scuse del difensore e il peso dell’episodio —

Elgezabal ha anche ammesso le proprie responsabilità sul rigore, riconoscendo di essersi fatto sorprendere dal dribbling di Mbappé: “È un peccato, perché sul 2-1 eravamo ancora pienamente in partita. Con quell’episodio, invece, il match ci è sfuggito di mano”. Il difensore ha concluso con un’autocritica: “Devo migliorare e correggere i miei errori”. Il Real Madrid, intanto, guarda avanti con fiducia: la vittoria di Valencia non solo rafforza il primato, ma testimonia anche la crescita offensiva della squadra, che ora attende con serenità la risposta del Barcellona.