derbyderbyderby calcio estero Real Madrid travolgente contro il Levante, scintille in campo con protagonista Vinicius

Blancos sul velluto

Real Madrid travolgente contro il Levante, scintille in campo con protagonista Vinicius

Real Madrid travolgente contro il Levante, scintille in campo con protagonista Vinicius - immagine 1
Successo netto per gli uomini di Ancelotti che espugnano il Ciudad de Valencia con quattro reti: tensione durante il match tra il brasiliano e il difensore Elgezabal, protagonista di un acceso confronto.
Eugenio D'Antonio

Il Real Madrid ha superato senza difficoltà il Levante con un netto 4-1 allo stadio Ciudad de Valencia, nella sfida infrasettimanale di Liga. I blancos, trascinati dalla doppietta di Mbappé e dai gol di Vinicius e Mastrantuono, consolidano così il primato in classifica, allungando sul Barcellona, atteso giovedì sera a Oviedo. Per i padroni di casa è andato a segno Etta Ekong, autore del momentaneo 1-2. Nonostante lo spettacolo in campo, a tenere banco nel post-partita sono state soprattutto le scintille tra il difensore del Levante, Unai Elgezabal e quello del Real Madrid Vinicius Junior.

La scintilla dopo il rigore di Mbappé, Elgezabal contro Vinicius

Real Madrid travolgente contro il Levante, scintille in campo con protagonista Vinicius- immagine 2
VALENCIA, SPAGNA - 23 SETTEMBRE: Kylian Mbappe del Real Madrid è dominato da Unai Elgezabal del Levante UD nel box durante la partita LaLiga EA Sports tra Levante UD e Real Madrid CF a Ciutat de Valencia il 23 settembre 2025 a Valencia, Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)
—  

Il momento di tensione è esploso subito dopo l’episodio che ha indirizzato la partita: il calcio di rigore trasformato da Mbappé per il 3-1 madridista. Il penalty era stato provocato da un intervento falloso dello stesso Elgezabal, che ha poi avuto un acceso battibecco con Vinicius“Quando c’è mancanza di rispetto, dobbiamo dire basta. Non solo verso di noi, ma anche verso i nostri tifosi”, ha dichiarato il difensore spagnolo, spiegando i motivi del diverbio. "Vinicius è un giocatore dal talento straordinario, ma ci sono atteggiamenti che, come persona, non accetto”.

Le scuse del difensore e il peso dell’episodio

—  

Elgezabal ha anche ammesso le proprie responsabilità sul rigore, riconoscendo di essersi fatto sorprendere dal dribbling di Mbappé: “È un peccato, perché sul 2-1 eravamo ancora pienamente in partita. Con quell’episodio, invece, il match ci è sfuggito di mano”. Il difensore ha concluso con un’autocritica: “Devo migliorare e correggere i miei errori”. Il Real Madrid, intanto, guarda avanti con fiducia: la vittoria di Valencia non solo rafforza il primato, ma testimonia anche la crescita offensiva della squadra, che ora attende con serenità la risposta del Barcellona.

Leggi anche
Nizza-Roma, Clauss e Moffi fuori dall’undici titolare per motivi disciplinari
Dembélé porta il Pallone d’Oro ai compagni: la simpatica reazione di Luis Enrique

© RIPRODUZIONE RISERVATA