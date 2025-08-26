Mijatovic su Vinicius: “Il Real Madrid deve valutare se vale la pena tenerlo”

Dopo la vittoria contro l'Oviedo, Vini finisce di nuovo nel mirino delle critiche per il suo atteggiamento in campo. Pedja Mijatovic, ex gloria del club, lancia un duro monito: "Non ne vale la pena". Il comportamento del brasiliano fa discutere...

26 agosto 2025

Vinicius ancora al centro delle polemiche — Continuano le critiche sull'atteggiamento di Vinicius Junior durante la vittoria per 0-3 del Real Madrid sul campo dell'Oviedo, allo stadio Carlos Tartiere, domenica scorsa. Il brasiliano, entrato al 63’, ha firmato un assist e un gol in appena trenta minuti. Ma a tenere banco non è stato tanto il suo contributo tecnico quanto i suoi gesti provocatori rivolti sia alla tribuna che all’arbitro De Burgos Bengoetxea.

(Foto tratta da profilo X @realmadrid)

Durante l'esultanza per il gol del 2-0, realizzato da Kylian Mbappé su assist proprio di Vinicius Junior, il francese ha cercato di calmarlo mettendogli una mano sulle labbra. Tuttavia, nemmeno questo tentativo ha fermato il numero 7 del Real, che ha proseguito con atteggiamenti polemici e provocatori. Tra i gesti più discussi, quello delle due dita mostrato ai tifosi locali, a suggerire la retrocessione in seconda divisione.

Sui social, Vinicius ha risposto alle critiche con un messaggio diretto: "Io sono così", ha scritto, allegando una foto che lo ritrae mentre affronta il pubblico.

Mijatovic: "Non ne vale la pena" — A scatenare ulteriore dibattito sono state le dichiarazioni di Pedja Mijatovic, ex calciatore e dirigente del Real Madrid, che ha espresso seri dubbi sulla permanenza del brasiliano in maglia blanca. Intervenuto al programma El Larguero, Mijatovic ha dichiarato:

"Ci sono cose che non cambiano. Non ne vale la pena. Per me, questo comportamento non si addice alla maglia del Real Madrid. Deve motivarsi competendo con tutta l'umanità. È un ottimo giocatore, ma bisogna valutare se vale la pena tenerlo".

Un giudizio netto, che mette in discussione non solo il carattere del giocatore, ma anche il suo futuro nel progetto madridista.

Il dualismo con Rodrygo secondo Mijatovic — Mijatovic ha anche parlato della scelta dell’allenatore Xabi Alonso, che in questa partita ha preferito schierare Rodrygo titolare al posto di Vinicius Junior:

"La competizione tra Vini e Rodrygo può essere positiva, ma può anche causare problemi all'allenatore. Per ora, Rodrygo è lì ed è una buona strategia da parte di Xabi mantenere tutti contenti e motivati. Vini aveva il suo posto con Ancelotti, ma a Xabi non importa".

Vinicius, un talento che divide — Nonostante le qualità tecniche indiscutibili, Vinicius Junior continua a dividere tifosi e addetti ai lavori. Le sue prestazioni in campo restano di alto livello, ma il comportamento extra-gioco rischia di offuscare tutto.

(Foto tratta da profilo X @realmadrid)

Le parole di Mijatovic aprono ora un nuovo fronte: il Real Madrid dovrà davvero decidere se il talento del brasiliano giustifica le continue polemiche.