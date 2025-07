Dalla Spagna: Vinicius contro Xabi Alonso, il rinnovo rischia di saltare

Un Mondiale per Club sottotono e un'intesa col nuovo tecnico che fatica ad arrivare. Il brasiliano pensa seriamente all'addio e in Spagna scoppiano i rumors.

Il Mondiale per Club del Real Madrid non è stato indimenticabile. Nonostante l'approdo alle semifinali, la durissima sconfitta contro il PSG ha acceso più di un campanello d'allarme. Tra quelli più rumorosi c'è sicuramente quello lanciato da Cadena COPE che ha raccontato di un rapporto tutt'altro che positivo tra la star Vinicius Junior e il neo-allenatore, Xabi Alonso .

Doveva essere uno dei primi rinnovi e invece la trattativa tra Vinicius e il Real Madrid , come affermano i media spagnoli è completamente arenata, per ora. Tra le motivazioni c'è quella legata ad un'intesa che fatica a sbocciare tra il brasiliano e Xabi Alonso . La frizione più grande sembra essere quella legata al ruolo del calciatore, il tecnico infatti durante il torneo negli USA ha prevalentemente schierato Vinicius a destra, fascia che non gradisce. Il risultato? Una serie di prestazioni tutt'altro che positive, con l'attaccante totalmente a disagio negli schemi del tecnico spagnolo.

Per questo motivo, almeno per ora, la trattativa per il rinnovo è ferma. Vinicius vuole capire il suo ruolo in questo Real Madrid prima di siglare un accordo così importante. Sempre come riportano i media spagnoli, il brasiliano nelle ultime settimane ha avuto un avvicinamento con un club dell'Arabia Saudita, che sarebbe pronto a ricoprire d'oro il fenomeno dei Blancos.