Rabbia Valencia per il docufilm di Vinicius: arriva la decisione del club

Il comunicato del Valencia

Il Valencia, per questa vicenda, ha denunciato Netflix per "manipolazione delle immagini". Nella sequenza di cui abbiamo scritto poco fa, si possono udire i tifosi del club spagnolo urlare "tonto", cioè idiota. Nei sottotitoli, però, la scritta che si legge è "mono" (scimmia), da considerare come insulto razzista. Per il club, questa modifica non rispecchia la realtà ed ha emesso un comunicato: "In risposta alle ingiustizie e alle falsità commesse nei confronti della tifoseria del Valencia CF, il club ha presentato una richiesta scritta ai produttori del documentario in merito alla loro rappresentazione di quanto accaduto al Mestalla, che non corrisponde alla realtà. La verità e il rispetto per i nostri tifosi devono prevalere. Il Valencia CF si riserva il diritto di intraprendere azioni legali in base alla situazione".