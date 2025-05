Insulti razzisti a Vinicius: cinque tifosi del Valladolid condannati ad un anno

La stella del Real Madrid tutelata dalla legge, ma i tifosi nonostante la condanna non finiranno in cella

Michele Massa 21 maggio 2025 (modifica il 21 maggio 2025 | 16:45)

Dopo due anni e mezzo, cinque tifosi del Valladolid sono stati condannati ad un anno di carcere per insulti razzisti alla star del Real Madrid, Vinicius Jr. In Spagna dunque si è deciso di usare il pugno duro per arginare questo fenomeno raccapricciante. Attesa adesso per le sentenze degli altri episodi capitati negli ultimi anni in Liga.

Cinque tifosi condannati ad un anno per insulti a Vinicius, ma c'è un paradosso — La decisione è arrivata dal tribunale di Valladolid e riguarda cinque tifosi del Real Valladolid. L'episodio risale allo scorso 30 dicembre 2022, avevano insultato pesantemente il fantasista brasiliano durante il match contro il Real Madrid, provocando anche l'interruzione per qualche minuto della partita. L'episodio con Viniciussfortunato protagonista fece il giro del web e fu il primo di una serie di eventi simili in Liga in quella stagione.

I cinque imputati sono stati condannati a un anno di reclusione. Con multe comprese tra 1.080 e 1.620 euro, fino ad arrivare alla sospensione del diritto di voto per un anno e al divieto di lavorare per quattro anni in ambiti educativi, sportivi o ricreativi. Trattandosi di una pena inferiore ai due anni, non andranno in carcere. Ma dovranno rispettare due condizioni: non commettere reati per tre anni e non accedere agli stadi durante le competizioni nazionali per lo stesso periodo.

Una svolta importante in Liga, l'attesa ora è per gli altri episodi di razzismo. Si prospettano pene simili se non più severe, per arginare questo bruttissimo fenomeno.