C'è un ex Real Madrid che non ha peli sulla lingua quando parla del suo vecchio club. Predrag Mijatovic (in maglia Blancos dal 1996 al '99), è stato anche direttore sportivo dal 2006 al 2009, non ha lesinato critiche per la stagione della squadra di Ancelotti: "Un anno in cui perdi quattro partite contro il Barcellona è un anno in cui devi preoccuparti e pensare a dei cambiamenti", ha affermato a Cadena Ser.