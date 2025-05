Caso Real Madrid, Rodrygo si sente escluso per colpa di due compagni

Non è un momento semplice per il Real Madrid , in attesa di Xabi Alonso , i Blancos vogliono chiudere degnamente una stagione che ha deluso sotto tutti i punti di vista. Nonostante le spese folli, la squadra di Carlo Ancelotti non ha raccolto quasi nulla, con la sconfitta di domenica allo Stadio di Montjuïc che ha chiuso definitivamente anche la corsa al titolo. Nelle ultime ore però è scoppiato un caso, quello legato a Rodrygo .

Per Xabi Alonso non sarà un inizio semplice. Il tecnico spagnolo tra meno di un mese prenderà il posto di Ancelotti, si troverà subito una situazione tutt'altro che gestibile. L'attacco dei Blancos vede Bellingham e Mbappé come uniche certezze. Mentre per Rodrygoe Vinicius, ci saranno importanti riflessioni. Con il secondo ci sono grosse possibilità di continuare al Real, per il primo invece tutte le strade sembrano portare ad una cessione. A fare peso sulla situazione c'è la volontà del calciatore che secondo quanto scritto dalla testata spagnola, le starebbe provando tutte per lasciare la squadra e fare una nuova esperienza.