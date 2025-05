Conferenza stampa molto breve quella del tecnico italiano del Real Madrid. È deluso chiaramente, ma è contento per l'approccio dei suoi alla partita: "Abbiamo fatto molto bene, creando molte chance nitide durante tutto il match. Potevamo segnare anche di più e lo abbiamo fatto, ma purtroppo sono stati annullati. La squadra aveva le idee chiare. Giocano molto alti e dovevamo cercare di prenderli alle spalle e così è stato in più di un'occasione. Potevamo difendere molto meglio però, soprattutto durante la seconda metà del primo tempo. Bisogna tenere sempre a mente comunque che ci mancano cinque difensori. Non va dimenticato questo aspetto e così è molto dura. Ai ragazzi comunque non devo rimproverare nient'altro, in particolare dal punto di vista dell'atteggiamento. Abbiamo lottato fino all'ultimo secondo disponibile, questo ci fa onore".

Qualche parola Ancelotti la dedica ai tre giocatori chiave dell'attacco madridista: "Mbappé ha fatto una grande partita. Vinicius è dovuto uscire a pochi minuti dalla fine per un problema alla caviglia. L'ho visto sofferente e ho deciso di toglierlo per evitare che si facesse ancora più male. Mentre Rodrygo non si è neanche scaldato perché ha avuto la febbre nei giorni scorsi e non ha potuto allenarsi. Quindi mandarlo in campo 5/10 minuti e rischiare solo che potesse farsi male non aveva senso per me. Per questo non ha giocato. Non c'è nessun problema con lui". Infine, il tecnico italiano non dà indizi sul fatto che fosse o meno l'ultimo Clasico della sua carriera, affermando semplicemente che si è trattato dell'ultimo di questa stagione.