Alle ore 21:00 di domani i riflettori de La Liga saranno puntati sulla sfida tra Espanyol e Real Madrid . Una gara che arriva dopo il tris calato al Brest nell'ultimo turno di Champions League e servirà agli uomini di Carlo Ancelotti per mantenere inalterato il vantaggio in classifica su Atletico Madrid e Barcellona .

Le parole di Ancelotti pre Espanyol

In conferenza stampa, il tecnico italiano, ha commentato l'andamento dei suoi in Liga: “Mi aspetto una partita complicata e difficile, come sempre. Siamo in un momento chiave del campionato perché i punti adesso iniziano ad essere molto importanti. Abbiamo un vantaggio e dobbiamo mantenerlo: non possiamo pensare che una partita segni un’intera stagione, ma da oggi fino al 16 marzo abbiamo tredici partite e ognuna sarà fondamentale".