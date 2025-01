Vinicius, cena a casa con la squadra e un regalo costoso per i compagni

Periodo non facile per Vinicius Júnior. Voci dall’Arabia disturbano il sonno della grande stella del Real, che dovrà decidere se il suo futuro sarà o meno lontano da Madrid. Il contratto dell’attaccante brasiliano è in scadenza, terminerà a giugno 2027, ma la trattativa per il rinnovo con i Blancos non ha spiccato il volo e il calciatore non è ancora certo del suo avvenire. La clamorosa offerta arrivata dall’Arabia Saudita, infatti, non l’ha lasciato indifferente e ha fatto traballare le sue certezze. Una decisione non è ancora stata presa ma nel frattempo il campione ha deciso di passare un po’ di tempo fuori dal campo con i suoi compagni, per ritrovare un po’ di pace e serenità. Vinicius avrebbe organizzato nelle scorse settimane una cena con tutti i membri della squadra al completo, nella sua casa a La Moraleja.