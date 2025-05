Il campione d'Europa in carica, con la maglia del Real Madrid, è pronto per questa nuova avventura da presidente.

Se il calcio fosse solo uno sport, non ci sarebbero movimenti economici importanti. Si tratta di un mondo che è ormai diventata una vera e propria industria e business che sposta una quantità di denaro impressionate. Lo sanno bene anche i calciatori che, in parallelo alle fatiche sul campo e ai trofei, scelgono di investire e diventare degli imprenditori. Una dimensione che sta sposando anche la stella verdeoro del Real Madrid, Vinicius Junior. L'attaccante, campione di Spagna e d'Europa, ha infatti deciso di acquistare la proprietà di una squadra brasiliana: l'Athletic Club.

Missione "Athletic Club": Vinicius Jr. è il nuovo presidente — Dal centro e capitale iberica fino agli alto piani di Minas Gerais in Brasile. In qualche modo segue anche il tragitto che farà Carlo Ancelotti quando diventerà commissario tecnico della Nazionale verdeoro, ma per motivi diversi. L'attaccante del Real Madrid, Vinicius Jr., ha deciso di acquistare un club militante nella seconda divisione brasiliana.

Si tratta dell'Athletic Club di São João del-Rei, attualmente 15esimo nella Brasileirão Série B. Una scelta che parte dalla missione del fuoriclasse dei Blancos, quello della promozione del calcio nel suo paese d'origine. Obiettivo che passa proprio dal club della serie cadetta, soprannominato "Esquadrão de Aço" (squadrone d'acciaio).

Per la squadra dello stato brasiliano di Minas Gerais si tratta di un cambiamento importante, con i tifosi già in attesa ed entusiasti per l'arrivo di Vinicius Jr. come presidente dei bianconeri. Rimane da scoprire che effetti avrà sul futuro dell'Athletic.

L'attaccante, classe 2000, si stacca per un attimo dal rettangolo di gioco che lo sta vedendo protagonista. Una stagione difficile per il Real Madrid che potrebbe chiudere solo con la conquista della Supercoppa europea arrivata nella prima parte. In campionato e nelle coppe nazionali, i Blancos si sono dovuti arrendere al dominio del Barcellona (con quattro Clasici vinti), mentre hanno abbandonato la Champions League ai quarti contro l'Arsenal. Eppure, Vinicius è stato un giocatore chiave: 21 reti e 16 assist tra tutte le competizioni in questa settima stagione con il Real.