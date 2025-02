Il sudamericano diventa proprietario del 70/80% circa delle azioni del club, per una spesa che si aggira intorno agli 8 milioni di euro . Oltre a lui un gruppo di acquirenti spagnoli e brasiliani partecipa all’operazione; l’identità dei partner rimane però ignota.

Il club ha sede ad Alverca do Ribatejo, nei pressi di Lisbona ed ha partecipato per 5 volte al campionato di prima divisione nei primi anni del nuovo millennio. Nel 2005 è stato protagonista di una grossa crisi finanziaria da cui ne è derivata una rinascita economica ed una graduale risalita nei vari campionati portoghesi. L’Alverca, dato l’attuale secondo posto in Segunda Liga, potrebbe prender parte alla massima serie portoghese nella prossima stagione. Oltre ai buoni risultati della società, ciò che potrebbe aver attirato Vinicius verso l’acquisto della società è la presenza, all’interno della rosa, di molti suoi connazionali.