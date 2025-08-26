Tra insulti offensivi e a carattere razzista LaLiga ha denunciato una serie di fatti spiacevoli. Nei prossimi giorni sono attese le sentenze del Comitato

Neanche il tempo di entrare appieno nello spettacolo de LaLiga, ed ecco che si comincia subito a parlare dei fatti che macchiano uno dei più grandi campionati europei: gli insulti a carattere razziale. Vittime degli abusi sono stati il giocatore del Real Madrid Vinicius durante la sfida contro il Real Oviedo e il Primo Ministro Pedro Sanchez. La Liga ha immediatamente denunciato l'accaduto e ci saranno sicuramente provvedimenti.

LaLiga, denunciati gli insulti rivolti a Vinicius e Pedro Sanchez: fatti accaduti anche negli altri campi — Dopo sole due giornate, la Liga si trova immediatamente a dover fronteggiare uno degli "avversari" più ostici e mal desiderati su un campo di calcio: gli insulti razzisti. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, la lega calcistica spagnola ha immediatamente denunciato i fatti accaduti ad Oviedo e a Siviglia. Nel primo caso, la vittima in questione è stato Vinicius, verso cui i sostenitori della squadra di casa avrebbero intonato il deplorevole "uh, uh, uh". La Liga non ha riportato questi cori nel suo reclamo inviato alla Competition, ma le immagini sono state richieste per preparare un rapporto da allegare.

Il secondo bersaglio, invece, è stato Pedro Sanchez. Il Primo Ministro spagnolo è stato anche egli preso di mira soprattutto durante le sfide tra Real Oviedo-Real Madrid e Betis Siviglia-Alaves dove su entrambi i campi è stato intonato praticamente lo stesso coro: "Pedro Sánchez, hijo de pu**". Ma quello che è successo ad Oviedo e a Siviglia è solo una piccola fetta della domenica da dimenticare.

Anche negli altri stadi sono stati resi noti cori offensivi. Durante la sfida tra Osasuna e Valencia, per esempio, alcuni tifosi locali hanno intonato il coro "La Romareda, fo****o porcile, dove si incontrano Ligallo e la Polizia. Che fo****o odore, che schifo, con una bomba salterebbe tutto in aria, un'esplosione di Goma 2 e fo****o Aragón. L'Osasuna si diverte, guardando bruciare quel fo****o Saragozza".

Nella partita tra Real Sociedad e Espanyol, invece, i tifosi locali hanno intonato cori contro la terna arbitrale: "Lasciateli andare, dite loro di andare, dite loro di andare per sempre". Cori poi denunciati al Comitato di Gara. Mentre i tifosi del Villareal, nella partita contro il Girona, hanno insultato il direttore di gara Cuadra Fernandez in più di qualche occasione, anche prima del fischio di inizio. La Liga nei prossimi giorni avrà il suo bel da fare.