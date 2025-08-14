derbyderbyderby calcio estero La Liga utilizzerà l’AI per valutare gli arbitri. Ma non da subito

Spagna

La Liga utilizzerà l’AI per valutare gli arbitri. Ma non da subito

La Liga utilizzerà l’AI per valutare gli arbitri. Ma non da subito - immagine 1
La commissione incaricata di definire i parametri operativi non si è ancora riunita, rallentando l’implementazione del sistema
Danilo Loda
Danilo Loda

Domani la Liga apre ufficialmente la stagione con le prime gare del massimo campionato e di quello cadetto. L'inizio vedrà anche l'introduzione di varie novità nel sistema arbitrale. Tuttavia, l’innovazione più discussa e attesa — l’uso di un software di Intelligenza Artificiale (AI) sviluppato internamente per assegnare arbitri e valutare le loro prestazioni — non sarà ancora operativa. L’obiettivo del programma è chiaro: fornire criteri più oggettivi nella designazione delle partite e nelle decisioni di promozione o retrocessione degli arbitri, con particolare attenzione alle statistiche su contrasti, falli e cartellini gialli.

La Liga utilizzerà l’AI per valutare gli arbitri. Ma non da subito- immagine 2
L'arbitro Jose Luis Munuera Montero a colloquio con Mbappé e Bellingham del Real Madrid (Getty Images)

Commissione tecnica ancora ferma

—  

Il ritardo è dovuto al fatto che la commissione incaricata di definire i parametri dell’AI non ha ancora avviato i lavori. Il gruppo, rappresentativo di tutto il mondo calcistico, comprende nomi di spicco. Ad iniziare dall’allenatore José Ángel “Cuco” Ziganda, il Siviglia come club, l’ex attaccante Álvaro Negredo. A loro si aggiungono tre famosi ex arbitri: Gregorio Bernabé, José Luis Lesma e Marcos Álvarez. Una volta definito il quadro operativo, lo strumento sarà in grado di elaborare i dati e produrre valutazioni dettagliate su ogni direttore di gara della massima serie.

Alla complessità tecnica si aggiunge un problema organizzativo: le dimissioni di Chema Alonso, fino a pochi giorni fa era il manager designato della CTA (Comité Técnico de Árbitros). Il suo contratto, fin dall’inizio a termine, era legato proprio alla fase di avvio dell’AI. L’incompatibilità con nuovi impegni professionali lo ha spinto a lasciare l’incarico, e ora il presidente della CTA, Fran Soto, dovrà trovare un sostituto.

La Liga inizia, l'AI può attendere

—  

In attesa dell’AI, la valutazione degli arbitri della Liga continuerà ad affidarsi ai circa 50 delegati arbitrali, ex direttori di gara o assistenti, che seguiranno le partite dal vivo. Oltre a giudicare la prestazione tecnica, avranno il compito di segnalare eventuali episodi di razzismo sugli spalti.

Var Spagna
L'arbitro Mario Melero Lopez controlla il VAR durante la partita della Liga tra Barcelona e Celta Vigo giocata all'Estadio Olimpic Lluis Companys il 19 aprile 2025 a Barcellona.(Photo by Alex Caparros/Getty Images)

La stagione vedrà inoltre il debutto di un gruppo di analisi interno alla CTA. Questo è incaricato di monitorare il lavoro dei 15 membri del team VAR e degli operatori internazionali selezionati per questa tecnologia.

Leggi i
commenti
Calcio estero: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA