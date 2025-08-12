Con la Liga ormai prossima all'inizio, il Siviglia si trova a fare i conti con una vera e propria corsa contro il tempo. Il motivo? La questione dei nuovi acquisti ancora non tesserati .Come riporta il quotidiano spagnolo AS, al momento ben nove giocatori chiave sarebbero ancora in attesa di registrazione (alcuni dei quali anche infortunati) e, pertanto, impossibilitati a scendere in campo. Quelli già sicuri (o quasi) della loro assenza in vista dell'esordio in Liga sono Ejuke, Idumbo, Vargas (anche lui non ancora iscritto), Nianzou, Ramón Martínez e Badé a causa di diversi acciacchi.

Akor Adams, Alvaro Fernandez e Kelechi Iheanacho condividono la stessa situazione e, almeno per ora, dovranno ancora rimandare il loro debutto con la maglia biancorossa. E poi ci sono i veterani Rafa Mir, Januzaj e Joan Jordan, colonne portanti della squadra, ridotti a spettatori di un dramma ancora ben lontano dalla sua fine. Unica via per smuovere la situazione rimane la cessione di Juanlu. Il giocatore è stato molto seguito dal Napoli ma al momento le trattative si sono raffreddate e ancora non si conosce il futuro del classe 2003. Senza cessioni, il rischio è scendere in campo con una squadra ridotta all’osso, un pensiero che fa rabbrividire i sostenitori andalusi, ma soprattutto Matias Almeyda.