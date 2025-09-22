L'inizio di stagione dell'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone non è esaltante: ecco che cosa sta succedendo in casa Colchoneros in questa partenza di Liga

Giorgio Trobbiani 22 settembre - 18:23

Nonostante un mercato fatto di grandi colpi, e soprattutto grandi spese, l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone non decolla in questo inizio di stagione. I Colchoneros, infatti, hanno totalizzato soltanto sei punti nelle prime cinque giornate della Liga. Una partenza storica, ma in senso negativo: è la peggiore mai registrata nell'era del tecnico argentino.

Atletico Madrid, partenza choc in Liga: che cosa sta succedendo — L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, nella giornata di ieri, ha ottenuto un pareggio in trasferta contro il Maiorca. Un pari che segue la vittoria in casa per 2-0 con il Villarreal, prima i pareggi con Alaves ed Elche e la sconfitta alla prima di campionato contro l'Espanyol fuori casa. Non solo, a questi risultati decisamente non esaltanti (una sola vittoria) va aggiunto il ko nel finale contro il Liverpool in Champions League.

Una partenza decisamente negativa per l'Atletico Madrid che in estate ha speso oltre 100 milioni di euro per gli arrivi di diversi calciatori internazionali come Raspadori, Hancko, Cardoso e Baena. A questi si è aggiunto poi anche Nico Gonzalez, arrivato dalla Juventus proprio nell'ultima giornata di calciomercato. Anche quest'anno i colpi al Wanda Metropolitano non sono mancati, ma la partenza non sta rispettando le aspettative considerando anche la storia di Diego Pablo Simeone sulla panchina dell'Atletico Madrid.

Per trovare uno score più negativo bisogna addirittura scendere alla stagione 2009/2010 con tre punti nelle prime cinque di campionato. Simeone ha parlato così della situazione: "In ogni partita, segniamo il primo gol, ma non riusciamo a mantenere il vantaggio. Stiamo costruendo una nuova squadra. Siamo sulla strada giusta".