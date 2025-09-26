Lo storico impianto dei blancos dovrebbe chiamarsi semplicemente Bernabeu, una mossa di marketing da parte della società madrilena per una grande novità per i tifosi

26 settembre - 11:57

La ristrutturazione del Santiago Bernabeu, lo stadio del Real Madrid, è in corso da così tanto tempo che, ancora oggi, si continuano ad aggiungere nuove caratteristiche, sia all'interno che all'esterno della struttura, per garantirne l'aspetto migliore. Come riporta Mundo Deportivo, però, nelle prossime settimane ci sarà un cambiamento molto importante all'impianto dei blancos, ovvero al nome dello stadio.

Real Madrid, il Santiago Bernabeu vedrà il suo nome ridotto — La casa del Real Madrid è molto più di un semplice stadio. E' una pagina di storia del calcio spagnolo, e non solo. Il Santiago Bernabeu è un nome che solo sentirlo pronunciare fa tremare gli amanti del pallone. L'impianto da 90 mila posti oggi, inoltre, è uno degli stadi all'avanguardia del calcio mondiale. Un'astronave dove si vive di calcio e non solo. Negli anni l'impianto intitolato allo storico presidente dei blancos ha cambiato look diverse volte ma adesso sembra prossimo ad un cambiamento ancora più importante.

Come riporta Mundo Deportivo, infatti, lo stadio dovrebbe vedere ridotto il nome. Dovrebbe, dunque, chiamarsi semplicemente Stadio Bernabeu. Al momento non ci sono conferme da parte della società madrilena ma alcuni particolari lasciano intendere che sia quello il prossimo passo. Questa settimana, per esempio, sono iniziati i lavori di installazione del cartello del Bernabéu, che sarà posizionato sulla facciata principale che si affaccia sul Paseo de la Castellana. Per ora, gli operai hanno montato la lettera B, che è coperta da un telo per precauzione.

Sebbene questa misura non sia stata ampiamente discussa dai tifosi, fa parte da anni della strategia di marketing del club . Il club mira a trasformare il suo stadio in una struttura multifunzionale e di riferimento, anche semplificandone il nome in modo sia facilmente comprensibile in qualsiasi contesto. Real Madrid, nel frattempo, sarà impegnato domani alle 16:15 nel derby contro l'Atletico. Una partita importante per tornare a +5 sul Barcellona.