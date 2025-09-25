Atlético Madrid-Real Madrid, se nel 2014 i Colchoneros avessero vinto la finale?

La prima e storica stracittadina nella finale di coppa dalle grandi orecchie è andata la Real, che ha vinto la tanto attesa Décima. Ma se fosse andata diversamente?

Jacopo del Monaco 25 settembre - 20:17

Nella stagione 2013/2014, il Real Madrid e l'Atlético Madrid si sono affrontate allo Stadio da Luz di Lisbona per la finale di Champions League. Dopo l'iniziale vantaggio dei Colchoneros firmato Diego Godin, i Blancos hanno vinto 4-1 grazie ai gol di Sergio Ramos, Gareth Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo. Quella sera, la squadra allora allenata da Carlo Ancelotti ha alzato la tanto attesa Décima della sua storia. Alle ore 16:15 del 27 settembre, le due squadre si affronteranno in Liga e viene da pensare: se quella finale fosse andata diversamente?

E se nel 2014 l'Atlético Madrid avesse vinto la finale di Champions contro il Real Madrid? — Il calcio è sempre stato uno sport imprevedibile. Nel 2014, l'Atlético era ad un passo dal vincere la prima Champions League della sua storia proprio contro il Real, ma è bastato un colpo di testa di Sergio Ramos al 83' per cambiare la storia di quel match e del calcio. Probabilmente, in un altro universo il difensore spagnolo non ha segnato perché il tiro è finito sul fondo, ha colpito il palo o Thibaut Courtois, ai tempi portiere dei Colchoneros, l'ha parato. Un episodio del genere avrebbe regalato alla squadra del CholoSimeone una storica Champions. Se la finale fosse finita 0-1 per l'Atlético, come sarebbe andata la storia? Vediamo insieme le possibili conseguenze.

La vittoria dell'Atlético ed il successo del Cholismo — In quella stagione, l'Atlético Madrid ha vinto la sua decima Liga spagnola davanti a Barcellona e Real, tornando a sollevare il titolo nazionale a 18 anni di distanza dall'ultima volta. Con la vittoria della coppa dalle grandi orecchie, i Rojiblancos avrebbero centrato il double campionato-Champions e l'annata 13/14 sarebbe diventata la più memorabile della loro storia. Con la sua filosofia di gioco, Simeone avrebbe scritto il suo nome tra i migliori allenatori nella storia del calcio provando anche a migliorarsi.

A livello economico, ovviamente, sarebbero arrivati più soldi per il calciomercato e, probabilmente, l'Atlético avrebbe provato a trattenere giocatori come Diego Costa e Filipe Luis, che nella realtà hanno lasciato Madrid nel 2014 per andare al Chelsea. I Blues, tra l'altro, erano proprietari del cartellino di Courtois, che i Colchoneros avevano in prestito ed avrebbe investito per comprarlo a titolo definitivo.

La delusione dei Blancos — All'inizio della stagione 13/14, Florentino Pérez ha scelto Ancelotti come nuovo allenatore del Real Madrid. Quella è stata anche l'estate in cui i Blancos hanno speso ben 100 milioni di euro per acquistare Gareth Bale dal Tottenham. Ipotizzando la vittoria della sola Copa del Rey, il terzo posto in Liga e la sconfitta in finale di Champions contro i cugini, l'annata sarebbe risultata deludente per un club come il Real. La dirigenza avrebbe potuto mettere in discussione la posizione di Ancelotti, preso proprio per raggiungere grandi risultati. Tra i calciatori, la sconfitta avrebbe influenzato Iker Casillas, autore di un errore sulla rete di Godin e ciò l'avrebbe portato a lasciare il Real.

Sergio Ramos ed Angel Di Maria, che nella realtà ha vinto il premio di Man of the Match della finale, non starebbero stati ricordati come lo sono adesso. Un'ipotetica sconfitta contro l'Atlético avrebbe influenzato anche Cristiano Ronaldo, che al suo quinto anno in Spagna non avrebbe portato la Décima al Real. Probabilmente, CR7 non avrebbe neanche vinto il Pallone d'Oro nel 2014, che sarebbe potuto andare a Manuel Neuer, vincitore del Mondiale con la Germania durante il quale ha fornito prestazioni incredibili, o a Godin, autore del gol che avrebbe deciso la finale in favore dell'Atlético Madrid.