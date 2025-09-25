Arrivato dal Benfica per 50 milioni, in sole 7 partite è diventato titolare fisso del club madrileno

Silvia Cannas Simontacchi 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 16:48)

Chi pensava che 50 milioni di euro fossero troppi per Alvaro Carreras, oggi gli deve delle scuse: al giovane galiziano sono bastate solo sette partite per dare una rinfrescata all'immagine del Real Madrid.

Dopo il finale dolceamaro della scorsa stagione, in cui i titoli importanti sono venuti a mancare per un soffio, i Blancos avevano più che mai bisogno di voltare pagina e tornare a essere la squadra solida, impegnata e glamour che erano sempre stati. Per farlo, oltre a puntare sull'esperienza di Xabi Alonso e sul rientro di Dani Carvajal e Eder Militao, la società ha investito nel mercato estivo, con quattro acquisti strategici, di cui tre sono già titolari: Franco Mastrantuono, Dean Huijsen e proprio Alvaro Carreras.

Alvaro Carreras: chi è l'enfant prodige del Real Madrid? — Se, nella stagione passata, le criticità maggiori erano emerse nel comparto difensivo, l'ex terzino sinistro del Benfica era proprio l'acquisto che ci voleva, alla faccia di chi aveva tanto criticato l'investimento sostenuto per averlo in rosa. Sia la dirigenza sia Xabi Alonso, però, hanno preferito Carreras a un possibile innesto dal settore giovanile e persino ad alternative più economiche, come ad esempio Miguel Gutierrez.

Già titolare in ogni partita e sostituito solo negli ultimi minuti contro il Levante, Alvaro Carreras ha già dimostrato tutto quello che doveva: piede educato, instancabile sulla fascia e il primo a unirsi al contropiede, non è solo il terzino sinistro di cui il Real Madrid aveva bisogno, una volta rimasto orfano di Roberto Carlos prima e Marcelo poi, ma anche un ottimo difensore centrale, come ha dimostrato a sorpresa proprio contro il Levante.

Con gli infortuni di Trent Alexander-Arnold e AntonioRüdiger, a maggior ragione se si considera che Xabi Alonso sta ancora mantenendo al minimo il minutaggio di Carvajal e Militao per evitare possibili ricadute, la difesa era in emergenza. In questo ruolo inedito, Carreras ha sorpreso tutti: contro il Levante è stato l'uomo che ha toccato più palloni (109), secondo per numero di passaggi (83), ma è stato soprattutto il giocatore con più palle rubate (14). Numeri che ricordano molto da vicino quelli di un altro leader storico: Sergio Ramos.

I dati sulle sue prestazioni, però, non devono stupire: guadagnatosi la fama di talento precoce bruciando tutte le tappe nelle giovanili, era già stato impegnato con successo fuori ruolo da Bruno Lage al Benfica. Se durante la sua presentazione ufficiale Alvaro Carreras aveva dichiarato di essere disposto a giocare in qualsiasi posizione per far vincere la sua squadra, eccolo accontentato.