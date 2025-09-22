I Blancos, a punteggio pieno dopo cinque giornate, cercano la sesta vittoria consecutiva, mentre il Levante arriva in fiducia dopo il 4-0 sul Girona.

Stefano Sorce 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 22:15)

Il momento delle due squadre — Il Levante arriva a questa sfida galvanizzato dalla prima vittoria stagionale, ottenuta con un netto 4-0 sul campo del Girona ridotto in nove uomini. La squadra di Julian Calero ha segnato nove gol in cinque partite, con Romero ed Etta Eyong protagonisti in attacco, entrambi già a quota tre reti. La difesa resta però un punto interrogativo, visto che i valenciani hanno subito lo stesso numero di reti segnate. La formazione di casa ha mostrato segnali di crescita, confermati anche dal pareggio contro il Betis prima della vittoria sul Girona, e cercherà di mettere in difficoltà il Real Madrid sfruttando la velocità dei suoi attaccanti.

Il Real Madrid, guidato da Xabi Alonso, continua a impressionare con una squadra in piena forma e imbattuta in campionato. Cinque vittorie su cinque e la miglior difesa della Liga, con appena due gol subiti, confermano il dominio dei Blancos. La vittoria sul campo dell’Espanyol, con reti di Militao e Mbappé da fuori area, ha evidenziato la capacità del Real di trovare soluzioni anche quando l’avversario chiude gli spazi. La squadra sembra inarrestabile, con Mbappé capocannoniere a quota cinque gol, e punta a mantenere il passo altissimo in questa prima fase della stagione.

Le probabili formazioni di Levante-Real Madrid — Levante (4-3-3): Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez; Vencedor, Olasagasti, Rey; Alvarez, Romero, Etta Eyong. Allenatore: Julian Calero

Real Madrid (3-4-2-1): Courtois; Carvajal, Huijsen, Militao, Carreras; Valverde, Tchouameni; Brahim, Guler, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.