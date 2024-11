Espanyol, Carreras: “Fuorigioco? Non si sa al 100% se lo strumento sia efficace”

In Spagna continuano ad essere espressi dubbi per quanto riguarda gli strumenti arbitrali: stavolta a parlare è stato Carreras che ha detto la sua sul fuorigioco semiautomatico e non solo.

Alessia Gentile 12 novembre - 23:34

Non si arrestano le polemiche e tutte le perplessità in Spagna e ne LaLiga riguardanti gli strumenti utilizzati dagli arbitri: dopo Deco sul VAR, Jofre Carreras si è espresso sul fuorigioco semiautomatico e non solo.

Le parole di Carreras — Al 'Mundo Deportivo', lo spagnolo ha riferito: "I gol annullati contro il Barcellona? Queste sono circostanze che possono capitare a tutti noi. Se è fuorigioco, è fuorigioco, di un piede o di testa. Sono strumenti che sono lì per aiutare ma non si sa mai al 100% se siano efficaci o meno. Nemmeno loro ti danno molte informazioni. Ma se dimostra che si tratta di uno strumento che è lì per aiutare, benvenuto".

"Zona retrocessione? Cerchiamo di prenderlo nel modo più naturale possibile. Sappiamo che è molto lungo e che ciò che definisce la stagione è quando finisce, l'ultimo giorno. Siamo tranquilli, sapendo che dobbiamo lavorare e migliorare, ovviamente. La Prima Divisione è super impegnativa. Le squadre sono tutte di alta qualità, di alto livello. Avremmo potuto ottenere un risultato migliore, tutto viene sempre deciso dai piccoli dettagli. Ma penso che la squadra stia lavorando bene e i risultati arriveranno. La squadra sta facendo meriti per continuare a segnare o per continuare a vincere. Abbiamo fatto alcune delle uscite più complicate, su percorsi piuttosto difficili. Ma la squadra è pronta per ottenere risultati migliori".