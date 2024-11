Barcellona, Deco: “Il VAR non ha risolto i problemi. Il calcio deve evolvere”

Dichiarazioni chiare di Deco

Ai microfoni del 'Mundo Deportivo', Deco ha parlato così: "Credo che il VAR non ha ancora risolto i problemi che in teoria avrebbe risolto. Alcune cose sono migliorate, ma in altre abbiamo ancora l'interpretazione di una persona. La tecnologia non è ancora stata in grado di essere avanti ad una decisione umana. Abbiamo ancora decisioni controverse come quella di Anoeta, che sicuramente non è la giusta. Non capisco, ma se è semiautomatico non è automatico, qualcuno deve premere il pulsante. Siamo come con una macchina, non sappiamo se è automatica, se è ibrido... C'è qualcosa che ci dovrebbero spiegare. Perché è semiautomatico? Io sono perso. Ancora non so se gli stivali erano gialli, neri... Non vogliamo andare là perché non vogliamo andare con scuse. Ma c'è una domanda: che cosa è successo? Dov'è l'errore, se c'è un errore? Se non, non succede niente, che ci spieghino ma qualcosa deve spiegare perché siamo un po' persi in quelli che è il semiautomatico, se c'è influenza del VAR, se l'arbitro non può fare davvero nulla".