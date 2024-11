Barcellona e Nike ancora insieme: accordo fino al 2038 per più di un miliardo di euro

Accordo fino al 2038 per oltre un miliardo di euro: il Barcellona e Nike continuano la loro storia insieme.

Le grandi prestazioni del Barcellona non stanno emozionando soltanto tifosi e appassionati di calcio; questi recenti successi sono anche preziosi nell'ottica degli accordi commerciali, perché il Barça sta tornando a fare gola. Il ritorno della magia blaugrana piazza il Barcellona di nuovo nel novero dei club più amati e cool del mondo. E, infatti, c'è voluto davvero poco affinché il club chiudesse un importante accordo con Nike , suo fornitore di abbigliamento sportivo. La multinazionale statunitense ed il Barça spagnolo hanno prorogato la loro partnership fino al 2038 , un decennio in più rispetto all'accordo precedente.

Il comunicato del Barcellona

È stato proprio il Barcellona - attraverso i suoi canali social - ad annunciare il prolungamento dell'accordo con Nike. Il comunicato recita: "FC Barcellona e Nike, due marchi di punta nel settore sportivo sono lieti di annunciare un nuovo inizio con un accordo di collaborazione pluriennale, valido a partire da questa stagione. Questa nuova partnership stabilisce Nike come Principal Partner e Official Technical Partner del Club per tutte le squadre professionistiche e amatoriali, fornendo un modello unico che rafforza l'associazione tra i marchi e stimola la crescita del commercio al dettaglio globale e della licenza. Nike svolgerà un ruolo strategico nelle operazioni di vendita al dettaglio del Club e, insieme a Barça Licensing & Merchandising, unirà le forze nello sviluppo di piani specifici legati alla creazione di prodotti, alla catena di approvvigionamento e alla distribuzione globale" .