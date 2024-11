Barcellona, Pedri sui ritardi in allenamento: “Con Xavi una multa, ora vieni escluso”

Le parole di Pedri

Pedri ha ammesso quali sono alcune delle differenze più significative tra Xavi, suo ex allenatore, e Flick, soprattuto per quanto riguarda la disciplina. Per quanto riguarda i ritardi, ad esempio, Pedri ha affermato: "Con Xavi se un giocatore arrivava in ritardo ad un allenamento dovevi pagare una multa di mille euro per ogni minuto di ritardo, che si raddoppia ad ogni minuto ulteriore. Con Flick le regole sono ancora più severe: se arrivi in ritardo ad un allenamento adesso vieni direttamente escluso dalla gara successiva".