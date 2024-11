Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid valuta l’esonero di Carlo Ancelotti

Le recenti sconfitte, brucianti, nonché nette, non sono state ancora digerita dalla società e dai tifosi. Le due debacle in casa contro Barcellona e Milan sono ritenute inaccettabili per una squadra che può vantare una quantità di talento inarrivabile per la maggior parte delle squadre europee. Il Real Madrid, al momento, è secondo nel campionato spagnolo ma la distanza dal Barcellona è considerevole, nonostante sia soltanto la prima parte di stagione. In Champions, invece, i blancos sono addirittura diciottesimi grazie alle due sconfitte incassate e le sole due vittorie.

Una squadra di stelle che fanno fatica a brillare

Ancelotti, dunque, dovrà subito trovare una soluzione per invertire il trend negativo del Real Madrid. La dirigenza infatti è preoccupata non solo per i risultati negativi, ma anche per le prestazioni altalenanti di Jude Bellingham, che sembra soltanto il fantasma dello straordinario centrocampista che ben ha saputo mettersi in mostra la scorsa stagione. Allo stesso modo, appare isolato Kylian Mbappé, arrivato come uno dei colpi più grossi del nuovo millennio. Per non parlare delle pochissime chance concesse ai giovani Endrick e Arda Güler, per cui si parla addirittura di prestiti ad altre squadre.