Real Madrid, ora anche Ancelotti è in discussione. La moglie di Valverde lo attacca

Real Madrid, anche Carlo Ancelotti nel mirino di stampa e tifosi dopo il pesante ko del Bernabeu contro il Milan di Fonseca.

Enrico Pecci 6 novembre - 10:25

Sono tempi duri anche per Carlo Ancelotti ed il suo Real Madrid. L'arrivo di Kylian Mbappé, che doveva rendere i Blancos invincibili, sembra aver finora indebolito i campioni d'Europa in carica. A far rumore è il secondo crollo consecutivo al Bernabeu, con il 3-1 del Milan arrivato dopo il poker del Barcellona nel Clasico sempre in casa Real. Ora anche Ancelotti è in discussione e nel mirino di stampa e tifosi.

Real Madrid, la stampa spagnola non risparmia nemmeno Ancelotti — A Madrid è "processo" anche a Carlo Ancelotti dopo la pesante sconfitta contro il Milan di Fonseca. I Blancos, già a -9 dal Barcellona in Liga anche se con una partita in meno, hanno incassato ieri la seconda sconfitta su quattro partite di Champions League. I primi otto posti sono ancora ampiamente alla portata, ma si allontanano ed in Spagna non mancano le critiche anche per l'allenatore italiano. Il nuovo Real di Mbappé non ha equilibrio e soffre tremendamente in fase difensiva.

Real Madrid, la moglie di Valverde contro Ancelotti: il messaggio social — Nel corso di Real Madrid-Milan, su X la moglie di Valverde, Mina Bonino, ha attaccato frontalmente Carlo Ancelotti. Questo il suo messaggio, poi cancellato: "Dove gioca meglio è pivote (perno del centrocampo, ndr). Di che parliamo? Quando capiranno una c**** di volta che Fede non è un esterno?". Il Real Madrid è ufficialmente in crisi.