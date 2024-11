Real Madrid, brutte notizie dall’infermeria: si ferma Tchouameni

Colpo pesante per i Blancos

Un colpo pesante per le Merengues, già in crisi di risultati e identità. Ieri sera, il centrocampista francese ha vissuto una serata amara contro la formazione di Paulo Fonseca, finita con una sconfitta per 3-1 che ha lasciato ulteriori strascichi. Tchouameni è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo, sostituito da Brahim Diaz, dopo un primo tempo in grande affannno. Le recenti sconfitte contro Barcellona e Milan hanno esposto tutti i limiti di una squadra in affanno, e la perdita del centrocampista francese non farà che complicare ulteriormente il cammino dei Blancos, chiamati a una svolta in tempi brevissimi per non compromettere gli obiettivi stagionali.