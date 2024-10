Tchouameni come Zidane: batte un record dopo 18 anni

La Francia ha vinto contro il Belgio nella trasferta di Bruxelles: la squadra di Deschamps è, quindi, al secondo posto alle spalle dell'Italia, che, sempre ieri sera, ha vinto e convinto contro l'Israele nella gara giocata a Udine. La sfida dei Blues non è solo da ricordare per la vittoria grazie alla doppietta di Kolo Muani, ma anche per il rosso rifilato ad Aurelien Tchouameni .