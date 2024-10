Italia-Israele, 4-1: Nazionale prima nel girone B

Vittoria molto importante per la nazionale di Spalletti in vista dei prossimi impegni.

Michele Bellame 14 ottobre - 23:14

L'Italia archivia la pratica Israele con una prestazione convincente ed una vittoria che lascia poco spazio alle perplessità. Ad Udine, l'Italia vince per 4-1 contro Israele. Questi tre punti permettono alla nazionale di Spalletti di primeggiare nel girone B, distanziando la Francia, vittoriosa in Belgio. L'Italia è a 10 punti, la Francia a 9, Belgio a 4 e Israele a 0 punti. Le prossime partite si disputeranno il 14 novembre contro il Belgio, in trasferta, e contro la Francia a San Siro il 17 novembre.

Italia vince 4-1 contro Israele: la sintesi Il primo tempo aveva lasciato qualche dubbio sotto porta. Se non c'è stata particolare sofferenza in difesa, non c'è stato sufficiente cinismo nella porta avversaria. La rete che porta in vantaggio l'Italia arriva solo su calcio di rigore: fallo su Tonali, l'arbitro indica il dischetto, e Retegui non sbaglia dagli undici metri, che sigla la sesta rete da quando ha esordito in nazionale nel 2023 a Napoli.

Nel secondo tempo, l'Italia scende in campo con maggiore piglio e convinzione. Un calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore, porta la nazionale al raddoppio: cross sul secondo palo di Raspadori, colpo di testa di Di Lorenzo. Rete Made in Napoli, per il 2-0. Accorcia le distanze un gol contestato di Abu Fani, che segna direttamente da calcio d'angolo.

Pochi minuti dopo, è Frattesi a spazzare ogni pericolo di rimonta: il centrocampista dell'Inter finalizza una manovra rapida degli azzurri, siglando al 72' minuto. Ottava rete per il nerazzurro. Pochi minuti dopo, è ancora Di Lorenzo a fare gol: bella azione dei neo entrati Maldini - all'esordio - e Udogie, passaggio a limite dell'area dove accorre il capitano del Napoli che segna la sua prima doppietta con la maglia della nazionale. Di Lorenzo esordiva nel 2019 a Vaduz contro il Liechtenstein.