Italia-Israele, 1-0 all’intervallo: decide Retegui

Italia in vantaggio all'intervallo: 1-0 su rigore

Il vantaggio arriva dopo un fallo in area di rigore su Sandro Tonali. L'arbitro, senza esitazioni, e senza l'aiuto del Var, ha indicato il dischetto a favore dei padroni di casa. L'attaccante italo-argentino, quindi, ha battuto il portiere. Quarantacinque minuti tutto sommato positivi per la nazionale. La squadra di Spalletti è stata propositiva che ha colpito in maniera diversa: non solo con i passaggi corti, ma anche beneficiando dei cross degli esterni Dimarco e Cambiaso. Italia a sprazzi, non molto continua rispetto alla partita col Belgio ed alla trasferta vincente contro la Francia. Tecnicamente c'è stato qualche errore da parte della squadra guidata da Spalletti. Allo stesso tempo, però, non ci sono state sofferenze particolari in fase difensiva. La squadra israeliana ha provato a costruire in velocità, ma la difesa italiana è stata attenta a non farsi beffare dalla manovra avversaria.