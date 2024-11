Barcellona, si ferma Lamine Yamal: salta la convocazione con la Spagna

La Spagna non avrà a disposizione il suo gioiellino Lamine Yamal a causa dell'infortunio rimediato in Champions League

Lamine Yamal non sarà disponibile per i prossimi impegni di Nations League della nazionale spagnola. L'esterno del Barcellona ha riportato un infortunio alla caviglia durante la partita di Champions League di mercoledì sera contro la Stella Rossa. Questo imprevisto lo costringerà a rinunciare alla convocazione di Luis de la Fuente. Come comunicato dal club blaugrana, dopo il colpo subito contro i serbi, Yamal ha iniziato un ciclo di terapie nei giorni immediatamente successivi, ma il problema persiste e oltre alla partita contro la Real Sociedad, Yamal salterà le prossime partite della Spagna contro Danimarca e Svizzera . Saranno infatti necessari altri giorni di recupero per garantirne una guarigione completa e il ritorno in campo in piena forma.