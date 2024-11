Raphinha non ha dubbi su Yamal: “Lamine come Messi? A me ricorda Neymar”

In una lunga intervista rilascia a 'El País', Raphinha si è raccontato senza filtri e senza giri di parole: è apparso chiaro, diretto e appunto sincero. Tra i tanti temi affrontati, il brasiliano ha parlato anche del suo compagno di squadra del Barcellona , il classe 2007 che si è messo in mostra agli Euro 2024 e che sta continuando a fare cose pazzesche anche in blaugrana.

Raphinha sicuro su Lamine Yamal

Ai microfoni de 'El País', Raphinha ha parlato del problema del razzismo, emerso anche nell'ultimo Clásico giocato dal Barcellona contro il Real Madrid, ma anche delle qualità del suo giovanissimo compagno di squadra Lamine Yamal. Innanzitutto ha fatto riferimento al più volte Pallone d'Oro argentino dicendo: "Messi per me viene da un altro mondo. Inspiegabile". E poi ha continuato dicendo: "Lamine come Lionel Messi? Io personalmente lo vedo più simile a Neymar. I dribbling, quanto velocemente pensa di dribblare. Quando pensi di potergli rubare la palla, fa qualcosa che non hai mai visto in vita tua".