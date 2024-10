Barcellona-Espanyol: da Lewandowski a Yamal passando per Cheddira, i 5 giocatori da tenere d’occhio

Barcellona-Espanyol: i cinque giocatori da tenere d'occhio per il derby di domenica 3 novembre all'Estadi Olimpic. Da Lewandowski a Yamal passando per Cheddira.

Dopo due stagioni ritorna lo storico derby tra Barcellona ed Espanyol. Un partita carica di tensione agonistica e sugli spalti, vista l'accesa rivalità tra le due realtà cittadine. Match assolutamente non facile per i ragazzi di Hansi Flick nonostante le due sconfitte consecutive dei biancoblù contro Siviglia e Atletico Bilbao. Ambiente blaugrana sicuramente galvanizzato dallo 0-4 al Bernabeu contro il Real Madrid nel Clasico spagnolo. Domenica 3 novembre, all'Estadi Olimpic, ci si dovrà preparare a un evento che si prospetta focoso. Dal momento magico di Lewandowski alle giocate di Raphinha passando per le giocate di Javi Puado e l'ex Bari Walid Cheddira. Andiamo a vedere i 5 giocatori da tenere d'occhio in questo Derby.