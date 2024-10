Notte storica a Madrid, Barcellona spettacolare: Real travolto 4-0

Ci si aspettava fin dal primo minuto un match scoppiettante, ma il primo tempo è stato tutt’altro che esaltante. Riassumendolo, potremmo definirlo confuso: il Real Madrid ha sorpreso più di una volta il Barcellona con lanci lunghi atti a scavalcare la difesa Blaugrana. Il Barça, però, con attenzione e un po’ di fortuna, è sempre riuscito a far cadere la squadra di Ancelotti nella trappola del fuorigioco, e riuscendo a chiudere il secondo tempo sul risultato di 0-0. S’è registrato, tra l’altro, un interessante dato relativo agli off-sides del Real, caduto ben 8 volte nella trappola del Barcellona . Cosa che non accadeva da ben vent’anni, stagione 2003/2004.

Il secondo tempo, invece, si stende un tappeto rosso ai piedi del tridente del Barcellona. Il Real Madrid si scioglie come neve al sole sotto i colpi di Lewandowski, Yamal e Rapihna. Il polacco piazza una doppietta nel giro di pochissimi minuti, e poco prima dell’ottantesimo il baby-prodigio spagnolo piazza il colpo definitivo, esultando come Cristiano Ronaldo, mostrando tutta la sua personalità. Il campione d'Europa spagnolo, tra l'altro, era riuscito già a mettersi in mostra prima del match con il suo apparecchio ad-hoc color blaugrana. C'è spazio, nel finale, anche per Raphina, che corona il suo straordinario momento con un pallonetto che scavalca Lunin.