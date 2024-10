Real Madrid, Ancelotti: “Il Barça non mi leva il sonno. Vinicius? Merita il Pallone d’Oro”

Carlo Ancelotti si sta preparando con i suoi per El Clásico: il Real Madrid ospiterà il Barcellona nella serata di domani e il tecnico ha parlato così in conferenza stampa.

In Spagna è tempo di Clásico : sabato sera, alle ore 21:00, il Real Madrid ospiterà quindi il Barcellona al Santiago Bernabeu per una sfida che potrà essere ancora una volta indimenticabile. Alla vigilia del big match, ha per l'occasione parlato in conferenza stampa Carlo Ancelotti e, come spesso accade, si è mostrato senza alcuna paura: l'allenatore dei Blancos è sicuro dei suoi.

"La squadra è in un buon momento, è motivata. Quelle del Clásico sono partite competitive e combattute , ma anche divertenti. Vogliamo fare bene davanti ai nostri tifosi. Il Barça ha un’idea di gioco molto chiara e sta facendo molto bene. È una squadra molto coraggiosa. Dobbiamo preparare bene la partita e cercare di giocarla al meglio. Paura del Barcellona? Al momento nessuno mi tiene sveglio la notte, non mi leva il sonno ".

"Chi è favorito per partire titolare? Non lo so. Dipende dalle dinamiche che avrà la partita. È difficile scegliere un preferito prima. È un problema di come riesci a gestire la pressione, i momenti della partita. Mbappé? Siamo soddisfatti perché ha fatto gol. È importante per la squadra, contro il Borussia Dortmund è stato molto presente nei due gol. Né io né la squadra né lui abbiamo fretta. Ovviamente farà meglio perché ha tutte le qualità per fare meglio. Lui sa perfettamente, perché ha esperienza e ha giocato tante volte contro il Barcellona, ​​cosa deve fare".