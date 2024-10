Clasico, Real Madrid-Barcellona, probabili formazioni: Ancelotti ospita Flick

Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona infiamma l'11ª giornata di Liga: le probabili scelte di formazione di Ancelotti che ospita Flick al Bernabeu

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 10:12)

Inutile girarci intorno, i tifosi di Real Madrid e Barcellona ogni anno attendono con ansia il giorno in cui i due club più blasonati di Spagna si affronteranno sul terreno verde di gioco. L'attesa è finita, la mezzanotte sta per scoccare. Sabato sera (calcio d'inizio ore 21:00) al Santiago Bernabeu le stelle dei blancos e quelle blaugrana si sfideranno per la 189ª volta in Liga (253° confronto ufficiale). La squadra di Carlo Ancelotti andrà a caccia dei tre punti che le permetterebbero di agganciare la formazione di Flick in testa alla classifica. La compagine ospite, in caso di vittoria, porterebbe a sei le lunghezze di vantaggio sulle merengues.

Real Madrid, Ancelotti senza Rodrygo — Sono diversi gli uomini sui quali Carlo Ancelotti non potrà fare affidamento. Dani Carvajal salterà tutta la stagione a causa della tripla frattura al ginocchio, ma le due tegole last-minute riguardano Courtois e Rodrygo. Il portiere belga e l'attaccante brasiliano, oltre a saltare il Clasico, potrebbero non prendere parte anche alla sfida di Champions League col Milan. Toccherà a Lunin difendere i pali della porta madrilena, in avanti il tridente offensivo sarà formato da Vinicius, Mbappè e Bellingham. Quest'ultimo, lo scorso anno, fu decisivo con una doppietta al Camp Nou e con un guizzo in extremis al Bernabeu.

Barcellona, tutti a disposizione di Flick — Nessuna emergenza per Flick. Il tecnico tedesco avrà tutti a disposizione, a parte qualche piccola defezione riguardante Ferran Torres. Il Barcellona proverà a vendicare la doppia sconfitta rimediata lo scorso anno quando il Real Madrid si impose sia all'andata, sia al ritorno. Toccherà a Yamal, Lewandowski e Raphinhainvertire il trend. Il bomber polacco ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con 15 reti e 2 assist in 13 partite; numeri da capogiro anche per il collega brasiliano ex Leeds, che tra Nazionale, Liga e Champions League ha collezionato 12 gol e 7 assist.

Real Madrid-Barcellona, le probabili formazioni del Clasico — REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Valverde; Bellingham, Mbappe, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti.

BARCELLONA (4-1-2-3): Peña; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Casadó; Pedri, Dani Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Hans-Dieter Flick