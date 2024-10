Raphinha trascina il Brasile: 8 gol e 6 assist, meglio di Vinicius e Rodrygo

Il Brasile risponde a Lula da Silva

All'indomani della vittoria contro il Cile avevano suscitato qualche polemica le dichiarazioni del presidente della Federcalcio brasilianaLula da Silva, secondo il quale con la Seleçao avrebbe dovuto giocare solo i calciatori che militano nel campionato brasiliano: "Contro il Cile i gol sono stati realizzati da due giocatori del Botafogo, Vinicius, Rodrygo e Raphinha non offrono un livello superiore rispetto ai giocatori locali". Dichiarazioni presto smentite dal poker rifilato al Perù in cui tre gol su quattro sono stati realizzati da calciatori che giocano in Europa. Come la mettiamo?