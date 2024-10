Questa è la settimana che accompagna gli amanti del calcio al Superclasico di Spagna tra Real Madrid e Barcellona. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

In Spagna uno dei match più attesi, al di là di qualsiasi situazione di classifica o background stagionale: Real Madrid-Barcellona da sempre affascina gli appassionati della Liga, che siano spagnoli o anche semplici fan del calcio che amano ammirare le gesta di calciatori importanti.

Si, perchè da sempre entrambe le squadre regalano spettacolo in Spagna proprio grazie alla possibilità di poter vantare su elementi di assoluto affidamento, giocatori in grado di spostare gli equilibri in qualsiasi momento.

Real Madrid e Barcellona da decenni rappresentano la massima espressione del calcio spagnolo ed europeo, cavalcando l'onda di una sano fanatismo che circonda entrambe le squadre e che le ha portate ad essere riconosciute tra le più importanti in tutto il pianeta.

Real Madrid-Barcellona, come stanno le due squadre — Entrambe arriveranno dagli impegni di Champions League, dove si sono espresse con grande positività. Il Real Madrid ha battuto 5-2 il Borussia Dortmund, di fatto legittimando anche il successo di qualche mese fa che permise alla squadra di Ancelotti di alzare la Coppa dei campioni. Per i blancos, però, solo sei punti raccolto nella competizione europea a causa della sconfitta contro il Lille nella seconda giornata.

Gli stessi sei punti che ha portato a casa anche il Barcellona in questa prima fase: per i catalani, però, l'ultima partita in Champions ha coinciso con la seconda vittoria di fila dopo quella contro lo Young Boys, ieri col Bayern Monaco; unica sconfitta, quella all'esordio contro il Monaco.

Real-Barcellona, in Liga è tutto aperto — Ad oggi è proprio il Barcellona a vantare il primo posto in classifica in Liga: la squadra allenata da Hans-Dieter Flick al momento è in cima con ben 27 punti, nove vittorie su dieci: un rendimento decisamente positivo, al quale si aggiungo anche i 33 gol fatti in sole dieci partita, soltanto 10 subiti.

Poi sotto, a soli tre punti di distacco, il Real Madrid: se i blaugrana hanno perso a sola partita contro l'Osasuna il 28 settembre, i blancos non hanno mai perso ma si sono fermati sul pari contro Atletico Madrid, Las Palmas e Maiorca. Ancelotti vuole mantenere il trend di risultati utili consecutivi in campionato, con 21 gol e fatti e soltanto 7 subito fino a questo momento.

Real-Barça, lo storico degli scontri diretti: chi è favorito? — La storia racconta che Real Madrid e Barcellona si sono incontrate 257 volte: i numeri vanno a favore dei madrileni (106 vittorie) con poco distante i catalani (100 vittorie) e soltanto 51 pareggi all'attivo.

Nell'ultimo anno e mezzo, però, non c'è stata storia: ha sempre vinto il Real Madrid nei recenti quattro precedenti (0-4 semifinale di Copa del Rey, 1-2 in campionato, 4-1 in Supercopa e 3-2 ancora in campionato).

Insomma, in casa Barcellona c'è voglia di rivalsa e, perchè no, costruire la vittoria a partire proprio dall'attuale primo posto in Liga.

Real-Barca, talento e gioventù — In entrambe le squadre si contano giocatori giovanissimi e già in grado di farsi notare da mezzo mondo. Il Real, però, conta all'interno della sua formazione titolare un mix di esperienza e gioventù: calciatori del calibro di Vinicius, Bellingham, Mbappè o anche Rodrygo (da valutare le sue condizioni per il match di sabato), Tchouamenì, Militato, Rudiger e tutti gli altri.

Per il Barcellona il discorso è un po diverso: tantissimi giovani sono affidati a Flick - anche a causa di diversi infortuni - che ad oggi sta riuscendo nell'impresa di renderli decisivi al netto della tenera età. E cosi i vari Yamal, Casadò, Pedrì, Cubarsì, Dani Olmo, con un veterano come Lewandowski (il più anziano della classe) a fare da mentore e leader sul campo.

Appuntamento sabato alle 21 per assistere ad una delle partite più attese di tutti il mondo.