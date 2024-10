Nella notte di Champions League spicca il netto 4-1 con cui il Barcellona si è imposto ai danni del Bayern Monaco , protagonista di un avvio di stagione piuttosto altalenante. Dopo aver stravinto la prima gara europea contro la Dinamo Zagabria (9-2 il risultato finale), i tedeschi hanno perso a sorpresa contro l’Aston Villa nel secondo match in calendario. Ora una nuova sconfitta che lascia i bavaresi fermi a 3 punti in classifica.

Al termine del match, il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha provato ad analizzare la prestazione dei suoi uomini. Queste le parole riprese da Mundo Deportivo: “Perché abbiamo perso? Non ci sono scuse per la sconfitta di oggi . Voglio congratularmi con il Barcellona per questa vittoria. Abbiamo perso, è stata una sconfitta netta. Resteremo uniti e impareremo da questa sconfitta”.

Il vantaggio del Barcellona a pochi secondi dall’inizio del match può aver pesato sull’economia della partita: “Il primo gol è stato una doccia fredda, ma per mezz'ora del primo tempo ho avuto la sensazione che potessimo vincere. Poi la partita è cambiata con il secondo e il terzo gol . L’analisi corretta di questa partita arriverà con calma, in modo che possiamo imparare da essa”.

A nulla sono servite le sostituzioni operate nella ripresa: “Abbiamo fatto entrare tanti giocatori perché avevamo bisogno di aria fresca. Quattro sostituzioni non sono insolite quando sei in svantaggio. C’era una grande differenza in campo in quel momento, quindi volevamo nuova energia. Volevamo dare una dinamica diversa al gioco. Non ci sono scuse".