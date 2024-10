Barcellona-Bayern Monaco, dalla Spagna caricano: “È tempo di vendetta”

Barcellona-Bayern Monaco, torna il palcoscenico della Champions League

A parlare della super sfida che attende i blaugrana dell'ex Robert Lewandowski contro il Bayern Monaco è stato, tra gli altri nell'apertura di questa mattina, 'Sport.es' che ha titolato l'articolo con "È ora di vendetta". Il motivo è molto semplice: il Bayern è decisamente diventato la bestia nera del club catalano con i suoi ben 19 gol segnati solamente nelle ultime cinque gare in cui le due Big europee si sono incontrate. Come sottolineato nell'articolo del giornalista Correas, si sottolinea come l'ultima vittoria dei padroni di casa sia arrivata nell'ormai lontano 6 maggio 2015, quando il Barça di Luis Enrique aveva sconfitto il Bayern Monaco di Pep Guardiola entrando di fatto in semifinale di Champions League per tre a zero con due gol di Messi e un altro di Neymar. Dopo questa pesante vittoria, nei sei incontri successivi, i blaugrana hanno sempre perso, anche "in maniera umiliante".