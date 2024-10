Clasico, mancano 6 giorni: il Barcellona guida la classifica con tre punti di vantaggio sul Real Madrid di Carlo Ancelotti

Vincenzo Bellino Redattore 21 ottobre - 12:00

Il rientro post-Nazionali inaugura una settimana densa di impegni, appuntamenti, situazioni, momenti cruciali per i top club d'Europa. Martedì, mercoledì e giovedì tornano le Coppe Europee con le gare della 3ª giornata di Champions, Europa e Conference League, ma il programma del weekend rischia di inaugurare la festività di Halloween con una settimana d'anticipo. In Francia si gioca Marsiglia-Psg, in Italia c'è il Derby tra Inter e Juventus, in Inghilterra il Liverpool sfida l'Arsenal, in Spagna invece il Real Madrid ospita il Barcellona al Bernabeu.

Il Barcellona guida, il Real insegue — Nell'ultimo turno di campionato le distanze in classifica tra Barcellonae Real Madridson rimaste invariate, come nel weekend precedente agli impegni con le Nazionali. I blancos hanno sconfitto di misura il Celta Vigo (1-2), trascinati dai gol di Mbappè e Vinicius, mentre i blaugrana nel posticipo domenicale serale hanno tramortito il Siviglia con un roboante 5-1. Tra la squadra di Flick e quella di Ancelottici sono tre punti di distacco: il Clasico potrebbe azzerare lo svantaggio, in caso di successo delle merengues, o aumentare il divario, nel caso in cui il Barça dovesse centrare il colpaccio in trasferta.

Il primo Clasico di Mbappè — Non è sicuramente un bel periodo per Kylian Mbappè, nell'occhio del ciclone dopo le accuse di stupro provenienti dalla Svezia. Tuttavia l'enfant prodige non sembrerebbe risentirne sul terreno verde di gioco; concentrato in allenamento, a segno contro il Celta Vigo, dopo un digiuno di due gare. Contro il Barcellona l'attaccante francese disputerà il suo primo Clasico in carriera e si confronterà contro Robert Lewandowski, che invece ne ha già giocati diversi e fin qui è stato protagonista di un inizio di stagione da favola. Il polacco punta al titolo di capocannoniere (già 14 reti stagionali, di cui 12 in Liga) e di questo passo Mbappè sarà obbligato a inventarsi qualcos'altro per tenergli testa.