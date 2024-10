Dopo la sconfitta contro lo Strasburgo e il pari contro l' Angers , il Marsiglia torna a far la voce grossa. La squadra allenata da Roberto De Zerbi asfalta a domicilio il Montpellier , tramortito con un roboante 5-0. Un successo che permette all' Olympique di restare aggrappato alle zone nobili della classifica, a -3 dal duo di testa formato da Monaco e Psg .

Super Greenwood trascina De Zerbi

Sembrava ad un passo dal vestire la maglia della Lazio in estate e invece poi ha scelto di trasferirsi al Marsiglia. Stiamo parlando di Mason Greenwood, a segno nel 5-0 rifilato dalla squadra di De Zerbi al Montpellier; per l'ex Manchester United si tratta del 6° gol in otto gare di Ligue 1, 2° nella classifica cannonieri a -1 da Barcola. La sfida dello Stade de la Mosson va in archivio già al 45', concluso sul 3-0 dal Marsiglia che sblocca con Wahi dopo 1', raddoppia con Harit e cala il tris con Hojbierg. Nella ripresa Greenwood e Luis Henrique arrotondano il punteggio.