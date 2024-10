Marsiglia, De Zerbi: “Rabiot sarà titolare contro il Montpellier”

De Zerbi alla viglia del match contro il Montpellier: "Rabiot non era ancora pronto fisicamente per giocare più di 45 minuti. Ora, dopo oltre un mese di allenamento, questo è possibile"

Nancy Gonzalez Ruiz 18 ottobre - 17:37

Un mese dopo il suo sbarco all'Olympique Marsiglia, Adrien Rabiot, dopo ben due mesi e mezzo, è pronto a scendere in campo dal primo minuto. Lo ha confermato l'allenatore italiano dell'OM, Roberto De Zerbi, durante la conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Montpellier, in programma domenica 20 ottobre alle h.20:45 allo stadio La Mosson: “Volevamo metterlo in buone condizioni fisiche. Ora è in buona forma. Sono soddisfatto di lui. È un ragazzo umile e disponibile. Voleva venire qui ed è un giocatore che può fare la differenza. Ha giocato alcune partite da quando è arrivato a Marsiglia, ma non era ancora pronto fisicamente per giocare più di 45 minuti. Ora, dopo oltre un mese di allenamento, è possibile".

Sull'infortunio di Carboni Il tecnico ex Brighton, in merito all'infortunio al crociato rimediato da Valentin Carboni, ha dichiarato: "Non so se potrà tornare a giocare a fine stagione. Sono molto dispiaciuto per lui perché è un giocatore molto giovane, ha l'età di mio figlio ed è molto forte nonostante la sua giovane età. Non ha potuto dimostrarlo finora perché è arrivato infortunato dalla Copa America con l'Argentina. Ha cominciato tardi, si è infortunato nuovamente ma tornerà più forte di prima e riuscirà a recuperare in fretta. Gli auguro di recuperare velocemente con noi o con un altro club".

Sulla squadra De Zerbi ha infine dichiarato sulla condizione dei suoi ragazzi: "Alcuni dovevano trovare la condizione, come Rabiot e Wahi, e hanno lavorato bene. Siamo ancora delusi dopo le ultime due partite. Abbiamo la motivazione per ripartire bene. Rowe forse sarà titolare questo fine settimana, forse sarà in panchina. Ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa. È un giocatore di talento come Wahi, Luis Henrique, Maupay e Greenwood, hanno giocato tutti bene. Anche Harit ha avuto un buon inizio di stagione".