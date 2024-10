La Commissione disciplinare della LFP si è espressa dopo quanto accaduto lo scorso 22 settembre: arriva la squalifica per Medhi Benatia.

Luca Paesano 3 ottobre - 23:14

La Commissione disciplinare della LFP (Ligue de Football Professionnel), massimo organo del calcio francese, si è riunita nella serata di mercoledì per prendere una decisione in merito al comportamento mostrato da Medhi Benatia, consigliere dell'Olympique Marsiglia.

L'ex difensore di Juventus, Roma e Bayern Monaco tra le altre, attualmente nelle vesti di componente dirigenziale dell'OM, si era reso protagonista di veementi e ripetute proteste nei confronti dell'arbitro Benoît Bastien nel corso di Lione-Marsiglia. I fatti risalgono alla partita del 22 settembre, terminata con il risultato di 3-2 in favore della squadra di Roberto De Zerbi.

Squalifica Benatia, cosa è successo — A scatenare l'ira del calciatore era stata in particolar modo la scelta del direttore di gara di estrarre il cartellino rosso dopo appena 5 minuti nei confronti del centrale argentino Leo Balerdi. Una chiamata che non era stata affatto condivisa dal marocchino, che nell'intervallo avrebbe avuto un acceso confronto con l'arbitro in cui sarebbero volate diverse offese.

Ma non è finita qui. Evidentemente non sazio nonostante la vittoria, Medhi Benatia si è concesso il bis dopo il fischio finale, questa volta accusando l'arbitro di aver orchestrato un complotto per sfavorire il Marsiglia.

Lione-Marsiglia, arriva la squalifica per Benatia — La commissione ritiene che i commenti fatti dal signor Benatia nell’intervallo siano stati inappropriati e, al termine della partita, offensivi, ha spiegato il presidente dell’organo disciplinare Sébastien Deneux: “Tendevano a mettere in discussione l’integrità del signor Bastien e, più in generale, il presunto trattamento di parte del suo club nei suoi confronti, nonostante il fatto che il signor Benatia sia una figura importante per l’OM. È quindi responsabile di aver violato il regolamento disciplinare e la carta etica in due occasioni durante la stessa serata, anche se il suo curriculum disciplinare è privo di sanzioni”.

Benatia dovrà dunque scontare tre giornate di squalifica e dovrà pagare una multa, a meno che non decida di opporsi e presentare ricorso alla commissione di appello della French Football Federation.