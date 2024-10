Un avvio di stagione importante per il Marsiglia che in Ligue 1 vanta il terzo posto in classifica, appena dietro PSG e Monaco a 16 punti: appena tre lunghezze di ritardo per la squadra di Roberto De Zerbi che proprio nell'ultima giornata di campionato è andata incontro alla prima sconfitta stagione. L'allenatore della squadra francese, però, non vuole saperne di lasciare punti per strada.