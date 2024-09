Nel posticipo della quinta giornata di Ligue 1 il Marsiglia supera 3-2 il Lione , nel derby degli Olympique, al termine di una gara al cardiopalma. Un successo che permette alla squadra allenata da Roberto De Zerbi di agganciare in vetta il Psg , a quota 13 punti in classifica.

E pensare che la serata di De Zerbi era iniziata col piede sbagliato, a causa dell' ingenua espulsione di Balerdi per doppia ammonizione dopo appena 5 minuti. Nel recupero del primo tempo, il rigore sbagliato da Lacazette grazia il Marsiglia, che però nella ripresa passa in svantaggio: a sbloccare la gara è l'ex di turno Caleta-Car . La squadra dell'ex allenatore del Brighton, però, non demorde e, nonostante l'inferiorità numerica, ribalta l'incontro tra il 69' e l'82' grazie ai gol di Lirola e Garcia . A tempo scaduto, Cherki segna quello che sembrerebbe essere il goal beffa , ma i padroni di casa si illudono: due minuti più tardi, Rowe riporta avanti il Marsiglia , siglando la rete del definitivo 3-2 .

De Zerbi: "Sono venuto a Marsiglia per provare certe emozioni"

Il Reims ferma il Psg, ne approfittano Monaco e Marsiglia che superano rispettivamente Le Havre e Lione e agganciano i parigini al 2° posto. La sfida degli Olympique ha regalato emozioni a non finire, fin dai primi minuti, emozioni che hanno spinto Roberto De Zerbi ad accettare in estate la panchina del Marsiglia: "Il calcio è prima di tutto emozioni, quello che proviamo. Sono venuto al Marsiglia per provare questo tipo di emozioni, per avere la pressione, lo stadio pieno, le responsabilità".