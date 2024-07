De Zerbi: “Allenare il Marsiglia è unico, mi ricorda l’esperienza a Foggia”

In una lunga intervista concessa ai microfoni di Zeta Luiss De Zerbi ha spiegato le ragioni che lo hanno convinto ad accettare il progetto tecnico dell' Olympique Marsiglia : " Ho scelto l'OM perché questo club mi ricorda molto la passione e la pressione che ho vissuto al Foggia . Il Vélodrome accoglie quasi 70.000 persone, il clima è bello e caldo. Questo ambiente mi spinge a dare il meglio di me stesso".

Non solo Marsiglia, l'ex allenatore del Brighton aveva ricevuto anche le offerte di altri club con cui però non è stato trovato l'accordo: "Ho pensato di star fermo un anno se non avessi trovato un’offerta che mi stimolava. Ci sono stati contatti con squadre importanti, ma per vari motivi non abbiamo trovato l’accordo. I dirigenti del Marsiglia, invece, sono stati chiari fin da subito".