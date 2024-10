Pogba verso il Marsiglia? De Zerbi ci spera ed Evra…

È ufficiale la riduzione della squalifica per doping di Paul Pogba . Il TAS ha ridotto la sanzione da 4 anni a 18 mesi, permettendo così al centrocampista francese di tornare in campo a partire dal 2025 . Il suo futuro, però, sembra sempre più lontano dalla Juventus .

Pogba, tentazione Marsiglia: Patrice Evra lo spinge all'OM di De Zerbi

Stando alle ultime indiscrezioni, per Paul Pogba è spuntata la tentazione Marsiglia. L'ex compagno e grande amico Patrice Evra starebbe spingendo il centrocampista francese verso un approdo all'OM, squadra attualmente allenata da Roberto De Zerbi. Il Marsiglia ha già convinto Adrien Rabiot a ripartire dal nuovo progetto del club francese, con l'ex Juve che come noto ha firmato a parametro zero nel mese di settembre. Ora il tentativo per Pogba.